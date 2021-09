Sascha und Nicholas von Jupiter Jones kommen aus der Eifel. Was in ihrer Heimat Mitte Juli geschah, können sie bis heute kaum in Worte fassen.

1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das SWR Benefizkonzert in der Arena Trier. Neben Jupiter Jones traten noch Julia Neigel und "Fury in the Slaughterhouse" auf. SWR Simon Engelbert Jupiter Jones Sänger Sascha kommt aus Prüm. Als seine Oma von der Flut hörte, war er gerade auf dem Weg nach Luxemburg. Die bat ihn, nach dem Grab ihres Mannes auf dem vom Hochwasser betroffenen Friedhof zu schauen. Sascha erzählt, er habe den Friedhof so vorgefunden, als sei nie etwas gewesen. Die Helferinnen und Helfer hätten ganze Arbeit geleistet. Dafür sei er dankbar. SWR Simon Engelbert Nicholas kommt aus der Eifel. Das Haus seiner Familie habe vollkommen unter Wasser gestanden, erzählt er. Im Hof des Hauses seien alle Pflastersteine vom Wasser rausgerissen worden. SWR Simon Engelbert Jupiter Jones widmeten ihren Song "Still" den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Ursprünglich schrieb Nicholas diesen Song für seine verstorbene Mutter. SWR Simon Engelbert Neben dem Benefizkonzert in der Arena gibt es am Freitag, 10. September, in allen SWR-Programmen einen Benefiztag, der mit einer Benefizfernsehsendung abgeschlossen wird. Zu der Sendung sind Betroffene und Helfende eingeladen, die ihre Eindrücke von der Flut berichten. SWR Simon Engelbert