Neue Hängebrücke an Irreler Wasserfällen - Eröffnung Ende September

Die Flut im Juli 2021 riss die alte Brücke einfach mit sich. Jetzt gibt es eine neue. Die Hängebrücke über die Irreler Wasserfälle soll auch einem neuen Hochwasser trotzen können.

Es ist der 15. Juli 2021, das Wasser steht sieben Meter hoch in der Schlucht. Die überdachte Brücke wurde von den Wassermassen einfach mitgerissen.

Welche Wassermassen in der Nacht zum 15. Juli 2021 durch das Tal rasten, lässt sich an den Irreler Wasserfällen auch zwei Jahre danach noch gut erkennen. Ganze Bereiche der Uferböschung wurden weggerissen, die Felsbrocken, die die Stromschnellen ausmachen, zum Teil fort gespült. Auch die weit über Irrel hinaus bekannte Holzbrücke über die Irreler Wasserfälle fiel der Flut zum Opfer. Nun gibt es eine neue. Die Bodenelemente der Hängebrücke wurden am Freitagmorgen eingebaut.