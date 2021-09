Irrel vier Wochen nach der Flut

per Mail teilen

Die Nims hat mit voller Wucht eine Abkürzung durch ein Feld genommen und viele Brückenteile über ein ganzes Feld zerstreut - bevor sie hier bei Irrel in die Prüm geflossen ist.

Vier Wochen nach der Flut - Die Irreler Wasserfälle existieren in der Form nicht mehr und sind für Besucher gesperrt.

In Irrel in der Südeifel traten gleich zwei Flüße über die Ufer: die Prüm und die Nims. Viele Häuser wurden beschädigt. Die Region wird nicht mehr so aussehen wie vor dem Hochwasser.