Lehrer, Eltern und Schüler der IGS demonstrierten in Trier

Sie wollen, dass die Sanierung der Integrtierten Gesamtschule zeitnah fortgesetzt wird. Der Stadtvorstand wollte die Sanierung verschieben.

Vom Wolfsberg aus führte die Demonstration in die Innenstadt.

Viele Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Demonstration.

Der Unterricht findet im Moment in einem provisorischen Gebäude statt, das aus Holz-Modulen besteht. Dieses Gebäude soll im Anschluss für die Grundschule in Trier-West verwendet werden. Lehrer und Eltern der IGS argumentieren, die Größe der Klassenräume sei auf die einer Grundschule ausgelegt. In der IGS würden teilweise mehr Schülerinnen und Schüler die einzelnen Räume nutzen. Das könne keine langfristige Übergangslösung sein.