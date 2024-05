Leichte Entspannung beim Hochwasser in Saarburg

In Saarburg ist die Lage am Samstag Vormittag stabil. Man rechnet nicht mit neuen Wassermassen. In der Nacht waren in Saarburg einzelne Gebäude und Keller vollgelaufen.

Teile der Saarburger Altstadt wurden überschwemmt. SWR Marc Steffgen Der Saarburger Wasserfall ist immer spektakulär. Nach dem Dauerregen verwandelte er sich in einen braunen Strom. SWR Marc Steffgen Am Saarburger Wasserfall trat der Fluss über die Ufer. SWR Marc Steffgen Am Samstag morgen werden die Sandsäcke, die die Altstadt schützen sollten, wieder eingesammelt. SWR Marc Steffgen Am Saarpegel ist der Fluss weiter über seine Ufer getreten. SWR Marc Steffgen