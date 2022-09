Ausgestellt wird der Goldmünzenschatz im neu gestalteten Münzkabinett des Landesmuseums Trier. Nach dem versuchten Raub im Oktober 2019 wurde das Münzkabinett komplett erneuert und sicherheitstechnisch aufgerüstet. So besteht zum Beispiel die Vitrine, in der der Goldschatz aufbewahrt wird, aus einem bestimmten Panzerglas, dass auch in Museen wie dem Louvre in Paris zum Einsatz kommt.

Rheinisches Landesmuseum Trier / Th. Zühmer