Rund 400 Aktivisten streiken in Trier für das Klima

Beim globalen Klimastreik in Trier haben laut Veranstalter mehr als 400 Menschen teilgenommen. Nach der Kundgebung auf dem Domfreihof zogen die Aktivsten durch die Innenstadt.

Bei der Kundgebung ging es nicht nur um globale Themen wie die Klimaerwärmung. Der Protest der Teilnehmer richtete sich auch gegen den Moselaufstieg und für den Erhalt des Waldes auf der Mehringer Höhe.

Globaler Klimastreik weltweit

In ganz Deutschland demonstrierten am Freitag an mehr als 470 Orten Aktivistinnen und Aktivisten für eine bessere Klimapolitik. Auch in zahlreichen anderen Ländern der Welt gingen Menschen auf die Straße.

In der Region Trier fanden auch in Daun, Idar-Oberstein und Saarburg Demonstrationen statt.