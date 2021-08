Monatelang waren sie während der Corona-Pandemie nicht im öffentlichen Raum präsent, jetzt wollen die Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" wieder starten. Am Freitag rufen sie erneut zum globalem Klimastreik auf - auch in Trier.

Die Teilnehmer versammelten sich auf dem Domfreihof SWR Nicole Mertes Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf dem Domfreihof auf etwa 150 SWR Nicole Mertes Die Teilnehner hatten Plakate dabei SWR Nicole Mertes Auf Transparenten forderten sie, mehr gegen den Klimawandel zu tun SWR Nicole Mertes Auch Förster beteiligten sich an der Demo SWR Nicole Mertes Die Teilnehmer trugen Mundschutz ... SWR Nicole Mertes ... und hielten den Mindestabstand ein SWR Nicole Mertes