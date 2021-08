Das Freibad in Bernkastel-Kues öffnet am 2. Juni. Die Zahl der Besucher ist auf maximal 600 begrenzt, so die Verwaltung. Die Bahnen im Schwimmbad würden vergrößert und der Sprungturm sowie die Kinderrutsche seien geschlossen. Am Mittag würde das Bad für eine Stunde geschlossen, um zu desinfizieren. Eine Anmeldung im Vorhinein sei nicht notwendig.

