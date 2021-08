Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. An der Sternwarte Hoher List in Schalkenmehren gab es dazu am Donnerstag besonders viel Gelegenheit.

In einem Fachvortrag hat die AVV von Perseiden und bekannten Kometen wie Hale-Bopp oder Neowise berichtet. SWR Anna-Carina Blessmann Mit viel Geduld und Fachkenntnis kann man nach einem Sternschnuppenregen die Meteoriten aus dem All auf der Erde aufspüren und einsammeln. SWR Anna-Carina Blessmann Die Meteoriten sind für Astronomie-Fans sehr viel wert. SWR Anna-Carina Blessmann