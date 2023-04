Auch in der Eisdiele Calchera in Trier müssen Kunden mehr für's Eis zahlen: Die Kugel kostet 1,50 Euro. "Die Zulieferer, von denen wir unsere Zutaten bekommen, haben die Preise deutlich erhöht. Da bleibt uns nichts anderes übrig, das an den Endverbraucher weiterzugeben", sagt Besitzer Carlo Calchera.