Mit Drohne im Einsatz: So sieht moderne Polizeiarbeit in Trier aus

Verkehrsunfälle, Brände oder Amokfahrt: In Trier kommen seit 2019 Drohnen der Polizei zum Einsatz. Sie helfen dabei den Tatort zu sichern. So sieht das aus.

Die Auflösung der Kamera an den Drohnen ist so hoch, dass selbst kleinste Gegenstände später am PC noch gut zu erkennen sind.

Die Drohne in der Luft ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die rot leuchtenden Figuren am Boden sind die Gäste des Krimifestivals "Tatort Eifel".

Summend und surrend setzen sich die vier Propeller in Bewegung, die Drohne erhebt sich über dem Forum Daun langsam in die Luft, dreht einige Kreise über dem gebannten Fachpublikum des Krimifetivals "Tatort Eifel" und landet dann wieder sanft an ihrem Ausgangspunkt. Torsten Michels, Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Trier, steuert das unbemannte Fluggerät vom Boden aus. Seit 2019 läuft das Pilotprojekt im Polizeipräsidium Trier und ist für Michels aus der Kriminaltechnik nicht mehr wegzudenken.