➡️ Platz 3: Fischsaurier. Der Stenopterygius hat wohl so ähnlich ausgesehen wie ein Delfin, war aber ein Wassersaurier. Gefunden wurde dieses Fossil in Dudelange in Luxemburg. Derzeit ist das Saurierskelett aber ausgeliehen an den Dinopark in Ernzen. Es liegt in einer Vitrine im Paläo-Labor.