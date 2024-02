In der Trierer Innenstadt zogen am Sonntag viele Menschen in einem Protestzug durch die Innenstadt.

Organisiert wurde die Demo vom Bündnis "Nie wieder ist jetzt!". Nach Angaben der Polizei haben sich zeitweise bis zu 4.500 Menschen an der Demonstration beteiligt. Die Demo verlief demnach friedlich, es habe keine Zwischenfälle gegeben.