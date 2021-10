Das erhoffen sich Jugendliche in Trier von Politikern

Florian Adam (16): "Ein großes Thema ist die Klimapolitik. Da wurde in den letzten Jahren meiner Ansicht nach nicht genug getan. Aber auch Außen- und Sicherheitspolitik, Waffenexporte und rechtsextreme Fälle in der Polizei sind wichtige Themen. Das neue Wahlergebnis ist nicht so wie gehofft. Ich hätte gerne eine rot-rot-grüne Regierung gehabt. Das wäre am ehesten die Einhaltung der Klimaziele gewesen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also wäre eine Ampel am besten."

SWR Lara Bousch