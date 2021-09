Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl 2021 laufen. In der Europahalle Trier ist seit Montag das Briefwahlbüro geöffnet. Die Helfenden dort haben alle Hände voll zu tun.

Wer möchte, kann seit Montag seine Briefwahlunterlagen in der Europahalle in Trier beantragen oder auch gleich dort seine Stimme abgeben. Die Wahlamtsleiterin Sophie Born geht davon aus, dass bei der Bundestagswahl noch einmal deutlich mehr Menschen ihre Stimme per Brief abgeben werden als bei der Landtagswahl im März.