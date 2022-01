Elfenbeinrelief mit Reliquienprozession. Insgesamt werden rund 700 Exponate von 130 Leihgebern aus 20 Ländern in der großen Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches gezeigt - zum Beispiel aus den Vatikanischen Museen, aus der Eremitage in St. Petersburg, aus den Uffizien in Florenz, dem Prado in Madrid aber auch aus Algerien in Nordafrika.

Domschatz Trier, Foto: A. Münchow