Zweimal im Jahr steht bei den Rindern Hufpflege an. Dafür müssen sie in den sogenannten Klauenstand. "Der Klauenstand war wirklich gruselig", beschreibt die künftige Landwirtin Katharina Mertes ihre Eindrücke. "Ich hätte nicht gedacht, dass es für die Kühe so beängstigend ist."