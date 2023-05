Biologen auf Laborschiff untersuchen Mosel

So sehen die Dreikantmuscheln, auch Quagga-Muschel genannt aus, die die Forscher später auf Schadstoffe untersuchen werden. Ursprünglich gab es diese Muscheln nicht in der Mosel. Sie haben sich hier mithilfe von Schiffen angesiedelt, nachdem die Mosel aufgestaut wurde. Sie fühlt sich in ruhigen Gewässern wohl.