Michael Horper, Präsident des Bauerverbands aus Üttfeld, will die WM auf alle Fälle gucken: "Natürlich in dem Wissen unter welchen Umständen das stattfindet", sagt er. Aber auch andere Turniere seien fragwürdig gewesen. So die WM in Russland. Aber jetzt ginge es um das Sportliche. Und Sport trage auch zur Völkerverständigung bei. "Wenn wir schon Energie in Katar einkaufen, warum sollen wir dann kein Fußball gucken. Wo fangen wir da an, den Schnitt zu setzen?", fragt Horper.

Internet/privat