Dirk Paulus aus Kordel zeigt am Treppengeländer, wie hoch das Wasser bei ihm im Haus stand. "Versichert waren wir zu dem Zeitpunkt leider nicht, die Reparaturen zahlen wir jetzt aus Eigenleistung. Von der Verbandsgemeinde und dem Land haben wir ja schon Zuschüsse bekommen, damit kommt man wenigstens ein bisschen weiter. Aber was mir besonders am Herzen liegen würde, ist da vielleicht mehr finanzielle Mittel in Vorsorge zu stecken, um zukünftige Hochwasser besser ableiten zu können."