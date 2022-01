10 Zwischenfälle in Kernkraftwerk im Jahr 2021

Im grenznahen französischen Kernkraftwerk Cattenom hat es in diesem Jahr zehn Zwischenfälle gegeben. Das teilte die französische Atomaufsichtsbehörde mit. Alle Zwischenfälle in Cattenom wurden auf der siebenstufigen internationalen Skala für Atomunfälle auf der zweitniedrigsten Stufe 1 eingestuft. Es ging zum Beispiel um den kurzfristigen Ausfall von Ventilatoren in Schalträumen oder Pumpen zur Luftdruckmessung im nicht nuklearen Teil der Reaktoren. Auswirkung auf die nukleare Sicherheit hatten die Pannen nicht, so die Atomaufsichtsbehörde. In einem Fall wurde ein Arbeiter mit radioaktivem Staub beschmutzt, der Grenzwert wurde aber nicht überschritten. Die Atomaufsicht äußerte sich insgesamt mit dem Betrieb der vier Reaktoren in Cattenom zufrieden, mahnte aber an, sie besser vor extremen Wetterlagen zu schützen. Das Atomkraftwerk Cattenom produziert 70 Prozent des Strombedarfs der Region Grand Est. Der Betreiber EDF will es noch mehrere Jahrzehnte lang am Netz lassen.