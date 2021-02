Die Sparkasse Trier blickt nach eigenen Angaben trotz der Corona-Pandemie auf eine positive Bilanz für das Jahr 2020. Vor allem das Interesse der Kunden an Immobilien sei gestiegen. So habe die Sparkasse Trier im vergangenen Jahr für den privaten Wohnungsbau Kredite in Höhe von 505 Millionen Euro vergeben. Das sind 60 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zudem habe die Bank mehr als 4.500 Immobilien an Privatkunden vermittelt, dabei sei vor allem ein Eigenheim mit Gartenanteil gefragt gewesen. Die hohe Nachfrage begründet die Sparkasse Trier mit der Corona-Pandemie und dem erhöhten Bedürfnis nach eigenen vier Wänden. Insgesamt verbucht die Bank eigenen Angaben zufolge ein gesundes Wachstum. Demnach ist die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 440 Millionen auf mehr als 5 Milliarden Euro gestiegen.