Die Stadt Trier zieht eine positive Bilanz des Kontrolltags zur Maskenpflicht. Nach Angaben der Stadt waren Beamte des kommunalen Vollzugsdienstes den ganzen Samstag über in der Innenstadt unterwegs, um Passanten auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Unter anderem zwischen 19 und 21 Uhr seien 120 Personen ohne Masken erwischt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Trier. Wegen der Menge an Menschen, die den ganzen Samstag über in der Innenstadt unterwegs gewesen seien, sei das dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die meisten Leute ohne Masken hätten aus Unwissenheit gehandelt und nicht, weil sie die Maskenpflicht ablehnten. Um besser auf die Maskenpflicht hinzuweisen, plant die Stadt jetzt nach eigenen Angaben entsprechende Schilder in der Trierer Fußgängerzone anzubringen. Auch in Prüm und den umliegenden Gemeinden wurde am Wochenende kontrolliert, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Dort gab es nach Angaben der Polizei Prüm keine Verstöße.