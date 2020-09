Die Trierer Stadtbücherei zieht ein positives Fazit des diesjährigen Lesesommers. Mehr als 170 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren haben demnach teilgenommen. Das sind nach Angaben der Stadtbücherei zwar weniger Teilnehmer als im vergangenen Jahr, insgesamt seien aber knapp 1.400 Bücher gelesen worden - in etwa so viele, wie in den Vorjahren. Der Lesesommer ist eine landesweite Leseförderaktion, bei der Kinder in den Sommerferien Bücher lesen und anschließend eine Bewertung abgeben.