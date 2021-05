Am Internationalen Museumstag gestern haben mehr als 700 Menschen die Trierer Museen besucht. Wie die Trierer Museen mitteilten, gab es wegen der Coronapandemie noch Einschränkungen und wegen des Besucherandrangs kurze Wartezeiten. Ein Teil des Programms war im Internet zu sehen. Das Museum am Dom hatte am internationalen Museumstag mehr Besucher als seit der Wiedereröffnung Anfang März. Es zeigte seine Sonderausstellung „gemeinsam einsam“. Im Stadtmuseum Simeonstift zog vor allem die Ausstellung „Orte jüdischen Lebens“ Besucher an. Das Rheinische Landesmuseum Trier zeigte seine Ausstellung „Echo“ und die Dauerausstellung. Auch das Karl Marx Haus und die Schatzkammer der Stadtbibliothek boten ein Programm zum internationalen Museumstag.