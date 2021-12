Das Eifel-Literatur-Festival hat im Herbst mit neun Lesungen rund 3700 Besucher angezogen. Prägend seien Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gewesen, sagte Festivalleiter Josef Zierden .

So habe es Terminverschiebungen und eine beschränkte Platzkapazität gegeben. Bei der vergangenen Auflage der Literaturreihe 2018 waren noch rund 14 000 Besucher bei 24 Veranstaltungen gezählt worden. Das 1994 gegründete Festival gilt als bedeutendstes Literaturfestival in Rheinland-Pfalz. Es findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Die Reihe hat bislang rund 250 literarische Größen in die Eifel gelockt, darunter auch die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Günter Grass und Herta Müller.