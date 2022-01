Bilanz der Flutschäden durch Juli-Hochwasser durch LBM Trier

Bei der Flutkatastrophe vor einem halben Jahr, sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Kreis Vulkaneifel Schäden an Brücken und Straßen in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro entstanden. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Mobilität, LBM, in Gerolstein auf SWR-Anfrage mit.

Insgesamt 281 Brücken und Bauwerke seien beschädigt worden, es habe 44 Zerstörungen an Radwegen gegeben. Der größte Schaden sei an der Brücke in Speicher entstanden, die erst in diesem Jahr ersetzt werde. Im Zuständigkeitsbereich des LBM Trier, wo vor allem Kordel und Trier-Ehrang vom Hochwasser betroffen waren, halten sich Schäden an Brücken und Straßen in Grenzen, so der LBM. Dort habe es viele Erdrutsche gegeben. Vor allem Kordel mit seiner besonderen Lage im Tal sei davon betroffen gewesen – hier wurden sämtliche Zufahrtsstraßen beschädigt. Die meisten Schäden seien bereits behoben. Das hat laut LBM bisher 1,2 Millionen Euro gekostet.