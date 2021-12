Bilanz Corona-Kontrolltag der Polizei

Die Polizei Trier hat eine positive Bilanz des landesweiten Corona-Kontrolltages gestern gezogen. Insgesamt seien in der Region Trier gut 860 Menschen kontrolliert worden, so die Polizei. Dabei wurden 66 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In 31 Fällen wurde der Mund-Nasen-Schutz nicht angelegt, 14 Verstöße wurden bei der Kontakterfassungspflicht in der Gastronomie oder Bordellen registriert. Zwölf Anzeigen bezogen sich auf die Missachtung der 2G- oder 2G-Plus-Regel. In fünf Fällen wiesen sich Kontrollierte offenbar mit falschen Impfzertifikaten aus. Derzeit werde geprüft, ob es sich tatsächlich um gefälschte Dokumente handelt, so die Polizei. Im Fokus der Corona-Kontrollen standen laut Polizei der öffentliche Personennahverkehr sowie Gastronomie- und Sportbetriebe. Die große Mehrzahl der überprüften Menschen zeigte sich kooperativ, verständnisvoll und freundlich, so die Polizei. Kritische Stimmen habe es nur vereinzelt gegeben.