per Mail teilen

Fast 250 Radfahrer haben auf einer interaktiven Karte des SWR gefährliche Strecken markiert. Wollen die Kommunen was verbessern? Wir haben nachgefragt.

Lücken in Radwege-Netzen, Schlaglöcher, unübersichtliche Strecken, aggressive Autofahrer. Das gibt es nicht nur in der Stadt Trier, sondern auch in Eifel und Hunsrück.

"Das ist wirklich lebensgefährlich."

Mehr als einen Kilometer lang ist der Enztal-Radweg zwischen Neuerburg und Sinspelt (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterbrochen. Anwohner sagen, dass es hier wiederholt Verkehrsunfälle gab. Viele Radfahrer haben diese Stelle in der Karte gemeldet.

Der Enztal-Radweg ist bei Daudistel mehr als einen Kilometer unterbrochen. Radfahrer müssen auf die L4 ausweichen. Dieter Müller Bild in Detailansicht öffnen Für Radfahrer ist die L4 extrem gefährlich - vor allem im Berufsverkehr. Dieter Müller Bild in Detailansicht öffnen Seit Jahren wird über den Lückenschluss des Enztal-Radweges diskutiert. Dann müssten Radfahrer hier nicht mehr entlang fahren. Dieter Müller Bild in Detailansicht öffnen

"Uns sind aktuell die Hände gebunden."

Behörde ist Gefahrenstelle bekannt

Die zuständige Verbandsgemeinde Südeifel kennt die Gefahrenstelle nur zu gut. Ein Lückenschluss im Enztal-Radweg könne aber nur erfolgen und die Lage entschärfen, wenn ein Privatgrundstück erworben werden könne, schreibt Bürgermeister Moritz Petry.

Leider sperre sich der Eigentümer nach zähen Verhandlungen bis heute gegen den Verkauf des benötigten Grundstücks. Der Landesbetrieb Mobilität als Träger der Baumaßnahme habe deshalb ein Planfeststellungsverfahren angestoßen, das zwei bis drei Jahre dauere und an dessen Ende die Enteignung des Eigentümers stehen könnte.

Kyllradweg führt durch Gewerbegebiet

Auch auf ausgewiesenen Radwegen gibt es gefährliche Abschnitte. Der Kyllradweg führt in Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel) durch ein Gewerbegebiet. Hier fragen Radfahrer, warum man den Bahntrassenweg nicht über die ehemalige Vennbahn bis zum Jünkerather Bahnhof führen kann.

Radweg bewusst im Gewerbegebiet geplant

Als der Kyllradweg geplant wurde, wurde er bewusst durchs Gewerbegebiet geführt, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gerolstein, Hans Peter Böffgen. Damit die Radfahrer ein Verpflegungs- und Pausenangebot haben.

Böffgen sagt aber auch, dass vor allem in Stoßzeiten der Autoverkehr für Radfahrer - gerade für Familien mit Kindern - nicht optimal sei. Wenn der Radweg verlegt würde, liege der Fluss Kyll zwischen dem Radweg und den Lebensmittelmärkten, Bäckereien und Gastronomiebetrieben im Gewerbegebiet. Die Radfahrer müssten also Umwege fahren, wenn sie sich versorgen wollen.

Verantwortliche befürworten Verlegung des Kyllradwegs

Trotz allem würden die Ortsgemeinde Jünkerath, die Touristiker aus Eifel und Gerolsteiner Land, die Radwegeplaner des Landesbetriebs Mobilität und die Verbandsgemeinde Gerolstein eine Verlegung des Kyllradwegs in diesem Bereich befürworten. Er soll raus aus dem Gewerbegebiet und dann über die ehemalige Bahntrasse der Vennbahn führen. Dazu muss aber noch ein Grundstück von der Deutschen Bahn erworben werden.

Stadt Trier - gefährliches Pflaster für Radfahrer

Besonders oft wurde bei der SWR Aktion #besserRadfahren der Weg von der Trierer Innenstadt zur Universität kritisiert.

Die Stadtverwaltung kennt die Probleme in diesem Streckenabschnitt. Im Radverkehrskonzept der Stadt Trier ist bergauf auch ein Schutzstreifen für Radfahrer vorgesehen. Dazu müssten jedoch tatsächlich die vorhandenen Parkplätze wegfallen, heißt es von der Stadt. Eine politische Entscheidung dazu stehe noch aus.

Separater Radweg wird diskutiert

Eine weitere Möglichkeit eines Radwegs zur Universität wird diskutiert. Sie steht im Zusammenhang mit der geplanten Neuanbindung des Avelertals über den Grüneberg. Dieses Projekt biete die Möglichkeit eines separaten Geh- und Radwegs. Diese Trasse würde dann von der Straße aus gesehen hinter den Wohnhäusern entlang des Weinbergs verlaufen.

Zu wenig E-Bike-Ladestationen

Einige Nutzer haben kritisiert, dass es in Wittlich zu wenig E-Bike-Ladestationen gebe und keine Möglichkeit, Räder überdacht und sicher abzustellen. Gerade für Radfahrer, die auf dem Maare-Mosel-Radweg unterwegs seien und einen Abstecher in die Wittlicher Innenstadt machen möchten, sei das schade.

Überdachte Fahrradboxen kaum genutzt

Ein Sprecher der Stadt Wittlich schreibt, dass überdachte Fahrradboxen vor einigen Jahren am Mosel-Maare-Radweg direkt am Eingang zur Innenstadt aufgebaut waren. Allerdings seien sie kaum genutzt worden und wegen ständigen Vandalismus wieder abgebaut worden.

Solche überdachten Fahrradboxen - wie hier am Beispiel Niedersachsen - gab es auch in Wittlich. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ladestationen für E-Bikes seien in der Innenstadt vorhanden, allerdings nicht in ausreichender Zahl. Die Stadt Wittlich hat nach eigenen Angaben ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben, in dem nachhaltige Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer gefunden werden sollen.

Themenschwerpunkt in Fernsehen, Radio und online am 9. Juni

Am 9. Juni stellt der SWR in einem großen Themenschwerpunkt die Ergebnisse der Mitmachaktion #besserRadfahren vor. Alle Meldungen auf der interaktiven Karte werden nun von der Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich ausgewertet.