Arbeitsmarktbilanz 2021

Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier ist im vergangenen Jahr zurückgegangen – trotz anhaltender Corona-Pandemie. Das geht aus der Jahresbilanz der Agentur für Arbeit Trier hervor. 2021 waren laut Arbeitsagentur in der Region Trier durchschnittlich 10.982 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 900 weniger als im ersten Pandemiejahr 2020.

Für den Arbeitsmarkt in der Region Trier sei 2021 kein schlechtes Jahr gewesen, so Heribert Wilhelmi, Geschäftsführer der Trierer Arbeitsagentur bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Es herrsche bei einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent annähernd Vollbeschäftigung. Dass die Wirtschaft sich so gut erholt habe, liege an den starken regionalen Betrieben und auch am Kurzarbeitergeld, das wohl manchen Job gerettet habe. Sorge bereitet Wilhelmi weiterhin der Fachkräftemangel. So seien im Handwerk, in der Gastronomie und in der Altenpflege Tausende Stellen unbesetzt.