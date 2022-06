Altstadtfest Trier: Viele Besucher, wenige Polizeieinsätze

per Mail teilen

Tausende Besucher haben am Wochenende auf dem Altstadtfest in Trier gefeiert. Trotz des großen Andrangs verliefen der Freitag und der Samstag aus Sicht der Polizei ruhig.

Zwei Jahre lang haben die Trierer auf ihr Altstadtfest verzichten müssen. Doch das Feiern haben sie in der Corona-Zwangspause offenbar nicht verlernt.

Schon am Freitag war die Fußgängerzone zwischen Porta Nigra und Viehmarkt voller Menschen. Der Samstag allerdings konnte laut Polizei noch mehr Besucher auf die Festmeile locken.

Relativ ruhige Nächte für die Polizei

Trotz der vielen Feiernden blieb das Wochenende aber aus Sicht der Polizei ruhig. Die Ermittler zählten von Samstag auf Sonntag 13 Straftaten und von Freitag auf Samstag acht.

Mal mussten die Beamten eingreifen, weil Betrunkene in Streit gerieten. Mal ging es um Sachbeschädigung, Beleidigung oder Drogenkonsum.

Mehrere Festnahmen und Platzverweise

Elf Personen wurden dabei am Samstag des Platzes verwiesen, zwei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Am Freitag mussten bereits acht Besucher das Fest verlassen, fünf wurden festgenommen.

Verglichen mit anderen Veranstaltungen, seien es nur wenige Einsätze gewesen, heißt es bei der Polizei.

Messerangriff am Samstag

Mindestens bei einem Vorfall wurde es für einen jungen Mann aber gefährlich. Ein Heranwachsender sei bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen sind laut den Ärzten aber nicht bedrohlich.

Wie es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Bei einer späteren Kontrolle fiel den Beamten aber ein Mann mit einem Einhandmesser auf. Ob es sich bei dem Herrn um den mutmaßlichen Täter handelt, müssten nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Bis Sonntagabend wird noch weitergefeiert. Dann ist das Altstadtfest vorbei. Die Festsaison in der Region Trier beginnt allerdings erst.