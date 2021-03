Im Rahmen des landesweiten Kontrolltags zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen wie Abstandhalten und Maskenpflicht hat die Polizei auch am Stausee Biersdorf im Eifelkreis Verstöße festgestellt. Das teilte das Innenministerium in seiner Bilanz mit. Am Biersdorfer Stausee habe es bei dem schönen Wetter viele Besucher gegeben. Wegen des geöffneten Kiosks seien viele Besucher auf den Stufenterrassen am See geblieben, dadurch konnte der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden, so das Ministerium. Die Kreisverwaltung habe die Stufenterrassen deshalb sperren lassen. Landesweit sind laut Innenministerium 900 Verstöße festgestellt worden. Die meisten Menschen hätten sich aber verantwortungsvoll verhalten und Verständnis für die Coronamaßnahmen gezeigt.