Erneut Bierlaster in der Eifel umgekippt

Hunderte Bierkisten auf Feld gefallen

In der Eifel ist erneut ein Lkw mit Bierkisten verunglückt - und zwar am späten Dienstagabend auf der L24 zwischen Stadtkyll und Dahlem. Erst am Dienstagmorgen hatte ein Laster auf der B51 bei Prüm zahlreiche Bierkisten verloren.