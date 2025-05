Einen Bienenschwarm hat am 1. Mai in der Trierer Innenstadt für Aufregung gesorgt. Denn bei seiner Durchreise legte er eine Pause im Außenbereich eines Restaurants ein.

Laut Polizei meldete ein Zeuge gegen 16:45 Uhr einen größeren Insektenschwarm im Bereich des Hauptmarktes. Da unklar war, ob es sich bei den Insekten um Hornissen handelt, sperrten die Berufsfeuerwehr und die Polizei zunächst den Bereich rund um das Lokal ab.

Bienenschwarm auf City-Tour

Nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde stellte sich heraus, dass es sich bei den Tieren um einen heimischen Bienenschwarm handelte. Dieser hatte es sich an einer Glasvitrine bequem gemacht.

Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. Ein Imker sorgte dafür, dass die Bienen fachgerecht umgesiedelt wurden.

Bienen auf Reise - Natürlicher Vorgang

Imker Matthias Rettig aus Trier ist von dem in der Innenstadt pausierenden Bienenschwarm nicht überrascht. Auf SWR-Anfrage sagte er, dass sich Bienenvölker über solche Schwärme auf natürliche Weise vermehren.

Bienen suchen neues Zuhause

Zur Zeit würden manche Bienenvölker Zellen ansetzen, aus denen Königinnen schlüpfen. Das dauere etwa neun Tage und führe dazu, das sich rund 5.000 - 7.000 Bienen mit der alten Königin auf den Weg in ein neues Zuhause machten. Während ihrer Suche könne es immer wieder vorkommen, dass die Bienen - wie an der Glasvitrine in Trier - einen Zwischenstopp einlegten. Laut Imker Rettig sind solche Bienenschwärme in der Regel auch nicht aggressiv, da sie kein Nest verteidigen müssten.

Wem auch ein Bienenschwarm an einer ungewöhnlichen Stelle begegnet, empfiehlt der Imker, das Naturschauspiel aus angemessener Entfernung zu beobachten. Im Zweifel könne auch ein Imker hinzugerufen werden. Rein rechtlich sei es übrigens so, dass man solche frei fliegenden Bienenvölker behalten dürfe.