Eine Bürgerinitiative will das Freibad in seiner jetzigen Form erhalten und hat 1.400 Unterschriften gesammelt. Am Mittwoch wurde sie vom Stadtrat angehört.

Der Wittlicher Stadtrat muss entscheiden, ob ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Freibads in seiner jetzigen Form zulässig ist. Doch dazu kam es nicht. Stadtrat will Kombibad bauen Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr entschieden, ein Kombibad auf den Weg zu bringen. Das Hallenbad soll neu gebaut werden- mit einem Cabriodach, das bei Sonnenschein geöffnet werden kann. Doch das bestehende Freibad soll verkleinert werden. Dagegen hatte die Bürgerinitiative Unterschriften gesammelt. So soll das Vitelliusbad in Wittlich nach dem Umbau aussehen KRIEGER Architekten | Ingenieure Bürgerinitiative vor Stadtrat gehört Bevor der Stadtrat entscheiden wird, ob ein Bürgerbegehren zulässig ist, wurde die Bürgerinitiative vor dem Rat gehört. Deren Sprecher, Dr. Bernhard Simon, appellierte an die Ratsmitglieder. Dies sei vielleicht die letzte Gelegenheit, die Kräfte zu bündeln. Zwei Dinge seien der Bürgerinitiative wichtig: Der weitgehende Erhalt des Freibads und die Reduzierung der Ausfallzeiten. "Wir können nicht drei bis fünf Jahre kein Bad haben" Dr. Bernhard Simon, Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibads Es gehe nicht, dass vier oder fünf Jahrgänge in Wittlich nicht schwimmen lernen. Und für die Vereine wie den Wittlicher Schwimmverein oder die DLRG sei es eine Katastrophe, wenn das Bad während der Bauzeit lange schließen müsste, sagt Simon, selbst Sportschwimmer. Die Bürgerinitiative will das Freibad in der jetzigen Form erhalten und sanieren. Kritische Fragen von den Stadtratsfraktionen Die Stadtratsfraktionen zeigten sich von den Ausführungen der Bürgerinitiative wenig überzeugt, verwiesen immer wieder auf die fehlende konkrete Finanzierung von Alternativen zum beschlossenen Kombibad. Entscheidung über Bürgerbegehren am 8. April Der Wittlicher Stadtrat wird am 8. April entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist und es einen Bürgerentscheid in Wittlich geben wird. Das sei keine politische, sondern eine rechtliche Entscheidung, betonte Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU). "Das ist keine politische Entscheidung, sondern die, ist ein Bürgerbegehren rechtlich zulässig." Joachim Rodenkirch (CDU), Bürgermeister Wittlich Die Kommunalaufsicht hatte im Oktober signalisiert, dass die Begründung des Bürgerbegehrens den Anforderungen vermutlich nicht gerecht würde. Gegen eine Ablehnung könnte die Bürgerinitiative klagen.