Das Urteil gegen einen 26-jährigen Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Das Landgericht Trier hatte ihn im März zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Karlsruhe:

Bei einem Streit war die Freundin des Angeklagten von einer Dachterrasse in Wittlich in die Tiefe gestürzt und gestorben. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die junge Frau während der Auseinandersetzung auf die Dachterrasse geflüchtet war. Beide waren zu dem Zeitpunkt betrunken. Der Angeklagte hatte laut Gericht widersprüchliche Aussagen zur Tat gemacht. Seine Ausführungen, seine Lebensgefährtin habe vor dem Sturz mit dem Rücken zum Geländer gestanden, sei eine Schutzbehauptung. Der 26-Jährige ist mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft. Seine Revision wurde jetzt vom BGH verworfen, damit hat das Urteil Rechtskraft.