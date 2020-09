In der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (Afa) in Hermeskeil stehen wegen eines Corona-Ausbruchs alle Bewohner seit etwa zwei Wochen unter Quarantäne. Dennoch gibt es Sorgen in der Bevölkerung, dass Bewohner der Afa das Gelände verlassen. SWR 4 Reporterin Jana Hausmann im Gespräch im SWR-Studio Trier.