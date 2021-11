per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zell-Kaimt hat Freitag am Mittag ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, kam er ins Krankenhaus. Das Feuer habe sich beim Kochen entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Wohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.