Vor den Augen der Polizei ist ein betrunkener Autofahrer gegen eine Tankstelle in Wittlich gefahren. Der 36 Jahre alte Mann hat den Beamten zufolge versucht, rückwärts auszuparken. Dabei sei er gegen die Glasfassade der Tankstelle gefahren, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag weiter. Die Polizisten wurden demnach nur zufällig Zeugen des Unfalls. Als sie den Mann kontrollierten, rochen sie aber seine Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Der 36-Jährige musste nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun ermittelt.