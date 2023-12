per Mail teilen

Ein betrunkener Mann hat heute Morgen in Bitburg auf einen Streifenwagen eingeschlagen. Laut Polizei hatte der Mann sich zuvor bereits in einer Einrichtung im Bereich des Busbahnhofs aggressiv verhalten. Als die Polizeistreife eintraf, schlug der Mann unvermittelt mit der Faust auf die Motorhaube. Während die Polizisten ihn daraufhin fesselten, schlug er zweimal mit dem Kopf gegen den Streifenwagen. Dadurch erlitt er eine Verletzung an der Stirn, die im Krankenhaus behandelt wurde.