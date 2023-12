Autofahrer mit 1,7 Promille unterwegs

per Mail teilen

In Landscheid hat die Polizei am Sonntagmorgen einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Autofahrer hatte die Polizei alarmiert, weil ihm der stark zerkratzte Wagen mit einem platten Reifen aufgefallen war. Als die Polizei eintraf, hatte der Fahrer das Auto schon abgestellt und war zu Fuß weitergegangen. Die Beamten konnten den Fahrer ausfindig machen. Bei dem 67-Jährigen ergab ein Alkoholtest 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Es stellte sich heraus, dass er mit seinem Auto in Minderlittgen einen großen Stein gerammt hatte.