Betrugsmasche mit falschen Amazon-Rechnungen

Die Polizei Trier warnt vor gefälschten Rechnungen des Onlineversandhändlers Amazon. Zwei Frauen hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil sie aufgefordert wurden bestellte Ware fristgerecht zu bezahlen.

Beide Rechnungen waren mit dem Logo von Amazon Luxemburg bedruckt. Die beiden Frauen meldeten sich bei Amazon und fanden so heraus, dass es sich bei den Briefen um eine Betrugsmasche handelt. Die Polizei weist Amazon-Kunden daraufhin, dass der Konzern seine Rechnungen ausschließlich per mail aber nie auf dem Postweg versendet. Wer dann doch überweist und erst dann Zweifel bekommt kann versuchen die Überweisungen rückgängig zu machen, so die Polizei.