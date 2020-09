Die Polizei in Trier warnt vor einer Betrugsmasche. Die Betrüger geben sich dabei als Beamte des Bundeskriminalamtes aus und verschicken gefälschte E-Mails. Besonders dreist gingen die Betrüger laut Polizei in den vergangenen Tagen vor, um eine Trierer Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Ein Anrufer gab sich demnach als BKA-Beamter aus und gaukelte der Frau vor, dass eine Diebesbande Geld von ihrem Konto abheben wolle. Der Betrüger brachte die Frau dazu, mehrere zehntausend Euro von ihrem Konto abzuheben. Um glaubwürdig zu wirken, verschickten die Täter eine gefälschte E-Mail mit dem Logo des BKA an die Seniorin. Danach riefen sie nochmal mehrmals bei der Frau an. Diese wurde schließlich misstrauisch und alarmierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.