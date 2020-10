Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern im Internet, die mit hohen Renditen bei Investitionen in sogenannter Kryptowährung locken. Ein Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich habe sich registriert und dort dann einen Geldbetrag investiert. Nach vorgetäuschten Rendite-Erfolgen ermutigte ihn eine angebliche Bankmitarbeiterin am Telefon, noch mehr Geld zu investieren. In der Summe überwies der Geschädigte einen sechsstelligen Betrag auf unterschiedlichste Konten. Das investierte Geld und die angebliche Gewinnsumme wurden aber nie an ihn ausgezahlt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Gewinn- und Rendite-Versprechen.