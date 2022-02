Betrug mit Überweisungsträgern aufgeklärt

Die Polizei Bitburg hat eine Betrugsserie in der Eifel mit gefälschten Überweisungen aufgeklärt. Nach eigenen Angaben hat sie einen Verdächtigen aus der Verbandsgemeinde Südeifel festgenommen. Seit September seien bei verschiedenen Banken in der Region Trier gefälschte Überweisungen eingeworfen worden. Die Polizei Bitburg geht in ihrem Bereich allein von 32 Fällen aus, weitere Fälle seien im Raum Wittlich und Trier bekannt geworden. Dank kriminaltechnischer Untersuchungen sei die Polizei auf die Spur eines Mannes aus der VG Südeifel gekommen. Bei Durchsuchungen vergangene Woche seien Beweismittel sichergestellt worden. Der 28-jährige Tatverdächtige habe die Betrügereien gestanden. Als Motiv habe er Spielsucht angegeben. Der Schaden belaufe sich auf etwa 4.000 Euro. Um den Geldfluss zu verschleiern, habe der Verdächtigte mehrere Konten in verschiedenen Ländern eröffnet, auf die er mit Onlinebanking zugreifen konnte.