Betrüger haben sich am Wochenende in Trier und Konz am Telefon als Polizisten ausgegeben und so versucht, Geld zu erbeuten. Laut Polizei haben die Schwindler am Telefon behauptet, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft unterwegs ist. Deswegen hätten sie die Angerufenen nach Bargeld und Schmuck befragt und eine Seniorin sogar aufgefordert, ihre Kreditkarte unter der Mülltonne zu deponieren. Die Angerufenen hätten die Betrugsmasche bemerkt und daraufhin aufgelegt. Insgesamt wurden neun Strafanzeigen erstattet.