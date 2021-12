Besuchsverbot im Klinikum

Auch im Klinikum Idar-Oberstein und der angegliederten Fachklinik in Baumholder gilt ab heute ein Besuchsverbot. Hintergrund ist nach Angaben der Klinik, dass in der Vergangenheit das Coronavirus bereits nachweislich auch durch Besucherinnen und Besucher in Krankenhäuser gebracht wurde. Sowohl Patienten als auch Mitarbeitende hätten sich auf diese Weise mit dem Virus angesteckt. Dieser Fall sei bereits in Idar-Oberstein und auch in anderen rheinland-pfälzischen Kliniken aufgetreten. Ausnahmen vom Besuchsverbot gelten unter anderem für Eltern minderjähriger Patienten, sowie Angehörige von sterbenden oder schwerverletzten Patienten. Auch die Krankenhäuser in Zell, Bitburg sowie in Bernkastel und Wittlich haben wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen bereits Besuchsverbote verhängt. In den Krankenhäusern in Trier und Saarburg ist das Betreten dagegen nur mit einem negativen Corona-Test möglich, der nicht älter als 24 Stunden ist.