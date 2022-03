Corona-Regeln für Gedenkveranstaltungen

Die Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 finden nach Angaben der Stadt Trier teils unter verschärften Corona-Regeln statt. So gelte beim Gedenkgottesdienst im Dom für die etwa 370 geladenen Besucher die 3-G-Regel. Beim Konzert in der Basilika seien dagegen nur Geimpfte und Genesene Besucher zugelassen. Darüber hinaus werde bei beiden Veranstaltungen auf das Abstandsgebot geachtet und es müsse auch am Platz eine Mund- Nasen-Schutzmaske getragen werden. Die Stadt ruft außerdem sowohl Gottesdienst-als auch Konzertbesucher dazu auf, einen freiwilligen Corona- Test zu machen. Die Gedenkveranstaltung im Dom wird live im SWR- Fernsehen übertragen. Das Konzert in der Basilika am Abend können Interessierte unter anderem im Livestream des Offenen Kanals verfolgen.