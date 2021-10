Deutschlands bester Azubi der Fruchtsafttechnik kommt aus der Eifel

Er ist der Beste der Besten: Dennis Nehr aus der Vulkaneifel ist Deutschlands bester Azubi in der Fruchtsafttechnik. 99 von 100 Punkten hat er in seinem Abschluss erreicht. Aber worum geht es eigentlich in seinem Beruf?

Früchte kontrollieren, pressen, den fertigen Saft abfüllen, lagern und auf Keimfreiheit kontrollieren - das alles gehört zu Dennis Nehrs Aufgaben als Fruchtsafttechniker. Der 23-Jährige hat seine Ausbildung beim Gerolsteiner Brunnen und in der Beruflichen Schule in Geisenheim gemacht. Nehr hat sich nach dem Abitur 2018 dafür interessiert, weil der Beruf so facettenreich sei. Verantwortungsvoller Job "Es gibt so viele Elemente in meinem Beruf", findet Nehr. Wie bekomme ich möglichst viel Saft aus einem Apfel? Wie fülle ich den Saft ab und lagere ihn, damit er keimfrei bleibt? Diese und mehr Fragen stellen sich bei Nehrs Arbeit. Und es sei ein verantwortungsvoller Beruf, weil Nehr dafür sorgen muss, dass die Konsumentinnen und Konsumenten am Ende ein sicheres Lebensmittel bekommen. Deshalb verbringt er nicht nur Zeit in der Produktion, sondern auch im Labor. Dort untersucht er Säfte und Mischgetränke auf das richtige Verhältnis von Zucker und Säure und die Grenzwerte. Schon in der Schule hatte er Spaß an Biologie, Chemie und Verfahrenstechnik. Leidenschaft und Lernen Aber wie wird man jetzt der Beste der Besten? Neben der Leidenschaft für den Beruf musste Nehr auch viel lernen. Da haben ihm die Erfahrungen aus der Schulzeit und die anderen Auszubildenden in der Berufsschule geholfen, sagt Nehr. "Wie habe ich das geschafft? Am besten bleibt man immer am Ball. Aber ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Lernen." Nehr freut sich über die Auszeichnung als bester Auszubildender Deutschlands in seinem Beruf. Und er möchte neue Herausforderungen annehmen: Dennis Nehr hat sich für ein Studium der Getränketechnologie beworben.